В городе ЯНАО продавали шаурму с опасным мясом

В Лабытнанги (ЯНАО) в точке быстрого питания по улице Комарова, 1 продавали шаурму, сделанную из мяса неизвестного происхождения. Опасную продукцию обнаружили специалисты Россельхознадзора Тюменской области.

