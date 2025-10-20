В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для отцов

В настоящее время российское трудовое законодательство не содержит отдельной гарантии в виде оплачиваемого отпуска для отцов в непосредственный период после рождения ребенка. В соответствии со статьей 128 ТК РФ, работник может получить отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам в случае рождения ребенка продолжительностью не более пяти календарных дней, а также использовать ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика в период отпуска по беременности и родам супруги. Однако такой отпуск является либо неоплачиваемым, либо ограничен по времени и условиям использования.