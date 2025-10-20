Умерла французская актриса и писательница Мартина Брошар

Французская актриса Мартина Брошар скончалась в субботу, 18 октября. Смерть наступила в доме в Морлупо, расположенном недалеко от Рима. Об этом информирует сайт kino-teatr.
Француженка, родившаяся в 1940-х, начала кинокарьеру на родине в конце 1960-х. Позже она переехала в Италию, где продолжила сниматься, а впоследствии занялась писательской деятельностью. Несмотря на диагностированную в 2003 году лейкемию, актрисе тогда удалось преодолеть болезнь.
За свою карьеру Брошар сотрудничала с иконами европейского кино, включая Орнеллу Мути, Роми Шнайдер и Алена Делона. Ее фильмография включает картины «Монахини из Сант-Арканджело», «Женщина в окне», «Плюшевый мишка», «Гувернантка», «Паприка», а также сериалы «Лицо ангела» и «Салон красоты».
