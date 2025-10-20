Умерла французская актриса и писательница Мартина Брошар

Француженка, родившаяся в 1940-х, начала кинокарьеру на родине в конце 1960-х. Позже она переехала в Италию, где продолжила сниматься, а впоследствии занялась писательской деятельностью. Несмотря на диагностированную в 2003 году лейкемию, актрисе тогда удалось преодолеть болезнь.