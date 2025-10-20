В Госдуму внесут проект об увеличении не облагаемой налогом суммы подарков

«Сегодняшний порог в четыре тысячи рублей устарел и не соответствует реальной экономике. Мы предлагаем повысить необлагаемую сумму до 10 тысяч, чтобы учесть инфляцию и сделать налоговую систему справедливее по отношению к гражданам. Это шаг навстречу людям. Такая корректировка не создаёт дополнительной нагрузки на бюджет, но позволяет снизить налоговое давление на граждан и организации, оказывающие материальную помощь», — сказал Гусев РИА Новости.