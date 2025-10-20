В России могут ввести оплачиваемый отпуск для отцов новорожденных

В настоящее время отцы могут взять лишь неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более пяти дней или использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в период отпуска по беременности и родам супруги. Новая инициатива предусматривает право на однократный оплачиваемый отпуск в течение года со дня рождения ребенка, при этом неиспользованные дни не подлежат денежной компенсации.