В России могут ввести оплачиваемый отпуск для отцов новорожденных

В Государственную думу будет внесен законопроект о введении дополнительного оплачиваемого отпуска для отцов новорожденных детей продолжительностью до семи календарных дней. Документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости, направлен на устранение существующего пробела в трудовом законодательстве.
В настоящее время отцы могут взять лишь неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более пяти дней или использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в период отпуска по беременности и родам супруги. Новая инициатива предусматривает право на однократный оплачиваемый отпуск в течение года со дня рождения ребенка, при этом неиспользованные дни не подлежат денежной компенсации.
По мнению авторов законопроекта, эта мера окажет положительное социально-экономическое воздействие и будет способствовать укреплению семейных ценностей, позволяя отцам находиться с семьей в важный период.
