Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут ввести оплачиваемый отпуск для отцов новорожденных

В Государственную думу будет внесен законопроект о введении дополнительного оплачиваемого отпуска для отцов новорожденных детей продолжительностью до семи календарных дней.

В Государственную думу будет внесен законопроект о введении дополнительного оплачиваемого отпуска для отцов новорожденных детей продолжительностью до семи календарных дней. Документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости, направлен на устранение существующего пробела в трудовом законодательстве.

В настоящее время отцы могут взять лишь неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более пяти дней или использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в период отпуска по беременности и родам супруги. Новая инициатива предусматривает право на однократный оплачиваемый отпуск в течение года со дня рождения ребенка, при этом неиспользованные дни не подлежат денежной компенсации.

По мнению авторов законопроекта, эта мера окажет положительное социально-экономическое воздействие и будет способствовать укреплению семейных ценностей, позволяя отцам находиться с семьей в важный период.

Ранее в Госдуме потребовали заморозить реформы образования.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.