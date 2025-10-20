Ричмонд
Екатеринбуржцы не могут вылететь в Нижний Новгород из-за закрытого неба

Рейс из Екатеринбурга в Нижний Новгород перенесли на восемь часов. До этого нижегородский аэропорт временно закрыли. Информация о задержке появилась на онлайн-табло Кольцово.

