Екатеринбуржцы не могут вылететь в Нижний Новгород из-за закрытого неба

Рейс из Екатеринбурга в Нижний Новгород перенесли на восемь часов. До этого нижегородский аэропорт временно закрыли. Информация о задержке появилась на онлайн-табло Кольцово.
Читать далее.
Рейс из Екатеринбурга в Нижний Новгород перенесли на восемь часов. До этого нижегородский аэропорт временно закрыли. Информация о задержке появилась на онлайн-табло Кольцово.
Рейс из Екатеринбурга в Нижний Новгород перенесли на восемь часов. До этого нижегородский аэропорт временно закрыли. Информация о задержке появилась на онлайн-табло Кольцово.
Читать далее.