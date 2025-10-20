Врачи в Кабардино-Балкарии спасли пациента от рака четвертой стадии с метастазами

После постановки диагноза «рак ободочной кишки» врачи разработали комплексный план лечения. Сначала была проведена лапароскопическая операция по удалению части опухолей. Затем пациент прошел интенсивный курс химиотерапии, который позволил уничтожить около 50 процентов оставшихся раковых клеток. После этого была проведена операция по удалению пораженной части печени. Гистологическое исследование подтвердило полное отсутствие метастазов.