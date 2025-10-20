Ричмонд
Размер не облагаемой налогом суммы подарков хотят увеличить в России

Депутаты Государственной Думы планируют внести на рассмотрение палаты законопроект, который предусматривает повышение необлагаемой налогом суммы подарков и призов с 4 тысяч до 10 тысяч рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, который оказался в распоряжении СМИ 19 октября. Авторами инициативы стали председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

