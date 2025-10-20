Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Угроза демократии»: Трамп обвинил Обаму в шпионаже

Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выдвинул обвинения в адрес бывшего коллеги Барака Обамы, назвав его угрозой демократии. Нынешний глава Белого дома утверждает, что его предшественник вел за ним слежку в предвыборный период.

«Он сам угрожает демократии. Он начал это, когда шпионил за моей кампанией», — сказал Трамп в беседе с Fox News.

Поводом для реакции послужила критика со стороны Обамы, обвинившего Трампа в подрыве демократических устоев. При этом конфликт развивается на фоне уголовного дела против экс-советника президента по нацбезопасности Джона Болтона. По некоторым утверждениям, это преследование было организовано якобы лично Трампом.

По словам Трампа, это далеко не первое подобное высказывание Обамы. Глава государства также предупредил о привлечении к ответственности всех, кого он считает замешанными в «противоправных действиях» против него.

Накануне Трамп обвинил главу Колумбии Густаво Петро в поощрении производства наркотиков.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше