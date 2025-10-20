«Угроза демократии»: Трамп обвинил Обаму в шпионаже

Президент США Дональд Трамп выдвинул обвинения в адрес бывшего коллеги Барака Обамы, назвав его угрозой демократии. Нынешний глава Белого дома утверждает, что его предшественник вел за ним слежку в предвыборный период.
«Он сам угрожает демократии. Он начал это, когда шпионил за моей кампанией», — сказал Трамп в беседе с Fox News.
Поводом для реакции послужила критика со стороны Обамы, обвинившего Трампа в подрыве демократических устоев. При этом конфликт развивается на фоне уголовного дела против экс-советника президента по нацбезопасности Джона Болтона. По некоторым утверждениям, это преследование было организовано якобы лично Трампом.
По словам Трампа, это далеко не первое подобное высказывание Обамы. Глава государства также предупредил о привлечении к ответственности всех, кого он считает замешанными в «противоправных действиях» против него.
Накануне Трамп обвинил главу Колумбии Густаво Петро в поощрении производства наркотиков.