В Госдуме предложили предоставлять оплачиваемый отпуск для отцов новорожденных

В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для отцов в связи с рождением ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Отцы в России могут получить право на дополнительный оплачиваемый отпуск до недели в связи с рождением ребенка. Соответствующий законопроект, внесенный депутатами Госдумы, имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроект был разработан группой депутатов, включающей главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делами ветеранов Ярослава Нилова, Дмитрия Гусева («Справедливая Россия — За правду»), Нину Останину (КПРФ), Елену Драпеко и Алексея Журавлева («Родина»).

По замыслу авторов инициативы, мера окажет позитивное социальное и экономическое влияние, а также соответствует принципам социальной справедливости на рынке труда.

Уточняется, что отпуск можно будет взять в течение года после рождения ребенка, однако за неиспользованные дни отпуска денежная компенсация не предназначена.

На сегодняшний день Трудовой кодекс РФ не предусматривает специальной гарантии в виде оплачиваемого отпуска для отцов при рождении ребенка.

Накануне группа депутатов предложила освободить от налогов матпомощь, призы и подарки до 10 тысяч.

