В Госдуме предложили предоставлять оплачиваемый отпуск для отцов новорожденных

Отцы в России могут получить право на дополнительный оплачиваемый отпуск до недели в связи с рождением ребенка. Соответствующий законопроект, внесенный депутатами Госдумы, имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроект был разработан группой депутатов, включающей главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делами ветеранов Ярослава Нилова, Дмитрия Гусева («Справедливая Россия — За правду»), Нину Останину (КПРФ), Елену Драпеко и Алексея Журавлева («Родина»).
По замыслу авторов инициативы, мера окажет позитивное социальное и экономическое влияние, а также соответствует принципам социальной справедливости на рынке труда.
Уточняется, что отпуск можно будет взять в течение года после рождения ребенка, однако за неиспользованные дни отпуска денежная компенсация не предназначена.
На сегодняшний день Трудовой кодекс РФ не предусматривает специальной гарантии в виде оплачиваемого отпуска для отцов при рождении ребенка.
Накануне группа депутатов предложила освободить от налогов матпомощь, призы и подарки до 10 тысяч.