Яркая комета Lemmon сблизится с Землей на темном небе без лунной засветки

Наблюдать объект на вечернем небе можно уже сейчас на всей территории России. Чем севернее находится точка наблюдения, тем лучше видно. Преимущество у жителей городов, расположенных севернее 50-й параллели, к которым относится и Москва. В столице после наступления темноты комета в эти дни видна на высоте около 30 градусов над горизонтом. В течение ночи она опускается, а ближе к утру снова поднимается.