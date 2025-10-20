Ричмонд
В России предложили увеличить размер не облагаемой налогом суммы подарков и призов

В Государственную думу будет внесен законопроект, увеличивающий необлагаемый налогом лимит стоимости подарков и призов с 4 000 до 10 000 рублей.

В Государственную думу будет внесен законопроект, увеличивающий необлагаемый налогом лимит стоимости подарков и призов с 4 000 до 10 000 рублей. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, поправки затронут Налоговый кодекс и расширят перечень необлагаемых доходов граждан.

Инициатива предусматривает освобождение от налогообложения стоимости призов в денежной и натуральной формах, полученных на официальных конкурсах и соревнованиях, а также выигрышей в рекламных акциях. Кроме того, от НДФЛ предлагается освободить суммы материальной помощи, оказываемой работодателями действующим и бывшим сотрудникам, включая возмещение стоимости лекарств для работников и их близких.

Изменения также коснутся материальной помощи от общественных организаций инвалидам, выигрышей в азартных играх и лотереях, а также поддержки, предоставляемой образовательными учреждениями студентам. По мнению авторов, повышение лимита учтет инфляцию и снизит налоговую нагрузку на граждан без создания дополнительной нагрузки на бюджет.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести оплачиваемый отпуск для отцов новорожденных.

