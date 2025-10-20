В России предложили увеличить размер не облагаемой налогом суммы подарков и призов

Инициатива предусматривает освобождение от налогообложения стоимости призов в денежной и натуральной формах, полученных на официальных конкурсах и соревнованиях, а также выигрышей в рекламных акциях. Кроме того, от НДФЛ предлагается освободить суммы материальной помощи, оказываемой работодателями действующим и бывшим сотрудникам, включая возмещение стоимости лекарств для работников и их близких.