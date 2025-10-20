Ричмонд
Вся Россия масштабно отметит 80 лет с рождения Жириновского

Стала известна программа празднования 80-летнего юбилея экс-депутата всех восьми созывов Государственной Думы РФ от ЛДПР Владимира Жириновского. К 25 апреля, дню рождения известного политика, приготовлен цикл мероприятий. Уже утверждены первые мероприятия плана, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

