Вся Россия масштабно отметит 80 лет с рождения Жириновского

Стала известна программа празднования 80-летнего юбилея экс-депутата всех восьми созывов Государственной Думы РФ от ЛДПР Владимира Жириновского. К 25 апреля, дню рождения известного политика, приготовлен цикл мероприятий. Уже утверждены первые мероприятия плана, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.
