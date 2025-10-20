Шойгу призвал называть новые регионы России по-другому

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу призвал называть Донбасс и Новороссию «старыми» регионами. По его мнению, называть их «новыми» некорректно.
