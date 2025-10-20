Великобритания планирует разрешить своим военным сбивать беспилотники, которые, по их оценке, угрожают безопасности военных баз. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на информированные источники.
«Войскам будут даны новые права — сбивать дроны, которые угрожают военным базам Великобритании», — следует из текста материала.
Ожидается, что соответствующее заявление в понедельник сделает министр обороны Великобритании Джон Хили. Так, новые правила будут действовать только для военных баз, но власти не исключают их распространения, например, на аэропорты.
Напомним, что ранее в Дании, Норвегии и Германии были зафиксированы инциденты с беспилотниками в районе аэропортов, о чем ранее сообщали местные СМИ. Некоторые из этих сообщений содержали бездоказательные обвинения в адрес России.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что к инцидентам с якобы дронами РФ над ЕС причастны спецслужбы НАТО.