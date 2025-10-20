Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: Британским военным разрешат сбивать дроны, угрожающие их базам

Минобороны Британии 20 октября объявит о разрешении сбивать дроны, угрожающие военным базам.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания планирует разрешить своим военным сбивать беспилотники, которые, по их оценке, угрожают безопасности военных баз. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на информированные источники.

«Войскам будут даны новые права — сбивать дроны, которые угрожают военным базам Великобритании», — следует из текста материала.

Ожидается, что соответствующее заявление в понедельник сделает министр обороны Великобритании Джон Хили. Так, новые правила будут действовать только для военных баз, но власти не исключают их распространения, например, на аэропорты.

Напомним, что ранее в Дании, Норвегии и Германии были зафиксированы инциденты с беспилотниками в районе аэропортов, о чем ранее сообщали местные СМИ. Некоторые из этих сообщений содержали бездоказательные обвинения в адрес России.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что к инцидентам с якобы дронами РФ над ЕС причастны спецслужбы НАТО.

Узнать больше по теме
Александр Бортников: биография главы ФСБ и того, кто много лет противостоит терроризму
Для существования любого государства необходимо множество служб. И если от вторжения вражеских войск Россию защищают армия и флот, то с опасными преступниками и террористами внутри вопрос обстоит иначе. Александр Бортников возглавляет Федеральную службу безопасности уже более 15 лет. Собрали главное из его биографии на пути к столь важному и высокому посту.
Читать дальше