В России предложили ввести обязательную экспертизу сделок с недвижимостью

«Ко мне часто обращаются граждане, которые теряют право собственности на жильё из-за оспаривания сделок с продавцами, зачастую пожилыми людьми. Сейчас нотариусы при оформлении сделки проверяют только личность и дееспособность участников, наличие прав на объект и обременений, а также соблюдение формы договора», — рассказал депутат.