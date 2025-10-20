В России предложили ввести обязательную экспертизу сделок с недвижимостью

На фоне участившихся случаев расторжения сделок купли-продажи, совершённых добросовестными покупателями и нарушенных действиями мошенников, в России предложили расширить полномочия нотариусов при регистрации недвижимости. Об этом пишут «Известия».
«Ко мне часто обращаются граждане, которые теряют право собственности на жильё из-за оспаривания сделок с продавцами, зачастую пожилыми людьми. Сейчас нотариусы при оформлении сделки проверяют только личность и дееспособность участников, наличие прав на объект и обременений, а также соблюдение формы договора», — рассказал депутат.
Однако, как подчеркнул Якубовский, в действующем законодательстве отсутствует обязательная комплексная проверка правового статуса недвижимости, включая анализ истории переходов права, наличие судебных споров и других факторов, способных привести к оспариванию сделки.
