Мощные взрывы прогремели в Одессе и области

В Одессе и Одесской области произошла серия мощных взрывов. Об этом стало известно в понедельник, 20 октября.
По сообщениям местных Telegram-каналов, в небе над городом были замечены беспилотники «Герань», а также зафиксированы прилеты в районе порта и одного из предприятий в городе Южный. Сообщается о сильном пожаре на месте одного из ударов. Всего в Одессе прогремело не менее десяти взрывов.
О мощных взрывах также поступают сообщения от жителей других районов Одесской области, а также из Днепропетровской и Черниговской областей. По имеющейся информации, российская армия наносит удары по инфраструктуре и военным объектам противника, передает Telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что бойцы российской армии ударами ФАБ частично уничтожили элитное подразделение украинской армии «Скала» в Днепропетровской области. Отмечается, что украинские командиры отказались эвакуировать раненых из-за высокой опасности.
Также российские войска группировки «Север» отразили контратаку спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области.