Мощные взрывы прогремели в Одессе и области

По сообщениям местных Telegram-каналов, в небе над городом были замечены беспилотники «Герань», а также зафиксированы прилеты в районе порта и одного из предприятий в городе Южный. Сообщается о сильном пожаре на месте одного из ударов. Всего в Одессе прогремело не менее десяти взрывов.