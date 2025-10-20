Ричмонд
Гладков: на двух россиян ВСУ сбросили взрывные устройства, оба погибли

Два местных жителя погибли в селе Ясные Зори Белгородской области 19 октября после сброса взрывных устройств с беспилотника на территорию местного сельхозпредприятия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Читать далее.