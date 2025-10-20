В посольстве России в Норвегии рассказали о новых объектах НАТО в стране

В северной части Норвегии ведётся активное обновление и расширение военной инфраструктуры, предназначенной для приёма, переброски и размещения сил НАТО. Об этом сообщили «Известиям» в российском посольстве в Осло.
Подчеркивается, что к 2026 году в населённом пункте Сёррейса в губернии Тромс планируется открыть тренировочный центр на 500 казарменных мест для отработки морских десантных операций НАТО в арктических условиях.
Известно, что в первую очередь этот центр рассчитан на военнослужащих Великобритании, Нидерландов и США. Кроме того, к 2029 году на главной военно-морской базе Хоконсверн будет создан совместный центр технического обслуживания подлодок ВМС Норвегии и Германии.
В мае 2025-го норвежское правительство объявило о планах адаптировать национальные руководящие принципы для иностранной военной деятельности в северной части страны. Это решение призвано повысить интенсивность совместных учений с НАТО в арктическом регионе, включая трансграничные мероприятия с Финляндией и Швецией, отметили российские дипломаты.
В посольстве подчеркнули, что Россия рассматривает наращивание военной активности НАТО на так называемом «северном фланге» как угрозу своей национальной безопасности.
Напомним, ранее дипломат Владислав Масленников отметил, что Россия никогда не стремилась к ухудшению связей с НАТО.