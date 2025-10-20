В посольстве России в Норвегии рассказали о новых объектах НАТО в стране

Известно, что в первую очередь этот центр рассчитан на военнослужащих Великобритании, Нидерландов и США. Кроме того, к 2029 году на главной военно-морской базе Хоконсверн будет создан совместный центр технического обслуживания подлодок ВМС Норвегии и Германии.