В Тюмени сгорела хозпостройка, погиб человек. Фото

В Тюмени в ночь на 20 октября загорелась хозяйственная постройка по улице Ижевской. Прибывшие на место сотрудники регионального Управления МЧС обнаружили на пожаре тело человека.

