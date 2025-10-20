В Тюмени сгорела хозпостройка, погиб человек. Фото

В Тюмени в ночь на 20 октября загорелась хозяйственная постройка по улице Ижевской. Прибывшие на место сотрудники регионального Управления МЧС обнаружили на пожаре тело человека.
Читать далее.
