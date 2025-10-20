Аэропорты Саратова, Пензы, Тамбова и Ульяновска открыли для полётов

Напомним, аэропорты в регионах начали закрывать вечером 19 октября. Вместе с тем сейчас остаются закрытыми воздушные гавани в Нижнем Новгороде и Казани. Информацию о вылетах пассажирам рекомендуют уточнять у авиакомпаний.