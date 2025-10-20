Аэропорты Саратова, Пензы, Тамбова и Ульяновска открыли для полётов

«Аэропорты Саратов (Гагарин), Пенза, Ульяновск (Баратаевка), Тамбов (Донское) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
Как уточнили в ведомстве, воздушные гавани в четырёх регионах России закрывали в целях обеспечения безопасности полётов. О перенаправлении самолётов на запасные аэродромы не сообщалось.
Напомним, аэропорты в регионах начали закрывать вечером 19 октября. Вместе с тем сейчас остаются закрытыми воздушные гавани в Нижнем Новгороде и Казани. Информацию о вылетах пассажирам рекомендуют уточнять у авиакомпаний.
