Аэропорты Саратова, Пензы, Тамбова и Ульяновска открыли для полётов

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с аэропортов в четырёх регионах России. Воздушные гавани Саратова, Пензы, Тамбова и Ульяновска открыли для полётов после полуночи 20 октября.

Источник: Life.ru

«Аэропорты Саратов (Гагарин), Пенза, Ульяновск (Баратаевка), Тамбов (Донское) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, воздушные гавани в четырёх регионах России закрывали в целях обеспечения безопасности полётов. О перенаправлении самолётов на запасные аэродромы не сообщалось.

Напомним, аэропорты в регионах начали закрывать вечером 19 октября. Вместе с тем сейчас остаются закрытыми воздушные гавани в Нижнем Новгороде и Казани. Информацию о вылетах пассажирам рекомендуют уточнять у авиакомпаний.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.