Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон пообещал, что украденные из Лувра драгоценности вернут

Макрон пообещал привлечь к ответственности преступников, орудовавших в Лувре.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на недавнюю кражу в Лувре. По словам французского лидера, драгоценности будут возвращены, а виновные — наказаны.

«Мы вернем произведения искусства, а виновные будут привлечены к ответственности. Для этого делается все возможное и повсеместно под руководством парижской прокуратуры», — написал французский президент в аккуанте соцсети X.

Ранее французское министерство культуры раскрыло подробности о краже: пропажа включает восемь уникальных украшений, принадлежавших королевам и императрицам Франции, — тиары, серьги, ожерелья и броши.

Кроме этого, накануне парижский прокурор Лор Беко сообщила, что для осуществления взлома преступники доставили к зданию Лувра собственный автогидроподъемник. По данным прокурора, преступники также угрожали сотрудникам музея.