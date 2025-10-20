Макрон пообещал, что украденные из Лувра драгоценности вернут

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на недавнюю кражу в Лувре. По словам французского лидера, драгоценности будут возвращены, а виновные — наказаны.
«Мы вернем произведения искусства, а виновные будут привлечены к ответственности. Для этого делается все возможное и повсеместно под руководством парижской прокуратуры», — написал французский президент в аккуанте соцсети X.
Ранее французское министерство культуры раскрыло подробности о краже: пропажа включает восемь уникальных украшений, принадлежавших королевам и императрицам Франции, — тиары, серьги, ожерелья и броши.
Кроме этого, накануне парижский прокурор Лор Беко сообщила, что для осуществления взлома преступники доставили к зданию Лувра собственный автогидроподъемник. По данным прокурора, преступники также угрожали сотрудникам музея.