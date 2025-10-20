В ГД предложили дать дополнительный отпуск отцам новорожденных детей

Среди инициаторов проекта — депутаты Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), Нина Останина (КПРФ) и Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по труду и социальной политике. Они предлагают внести поправки в Трудовой кодекс РФ, чтобы закрепить право отца на разовый семидневный отпуск в течение года со дня рождения ребёнка. Отпуск будет предоставляться по заявлению, а его неиспользование не предполагает компенсации.