В ГД предложили дать дополнительный отпуск отцам новорожденных детей

Мера окажет позитивное влияние на институт семьи и социальную стабильность.

Источник: Аргументы и факты

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий введение дополнительного оплачиваемого отпуска сроком на семь дней для отцов новорождённых детей. Документ, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, направлен на поддержку семей в первые дни после рождения ребёнка.

Среди инициаторов проекта — депутаты Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), Нина Останина (КПРФ) и Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по труду и социальной политике. Они предлагают внести поправки в Трудовой кодекс РФ, чтобы закрепить право отца на разовый семидневный отпуск в течение года со дня рождения ребёнка. Отпуск будет предоставляться по заявлению, а его неиспользование не предполагает компенсации.

Авторы инициативы считают, что мера окажет позитивное влияние на институт семьи и социальную стабильность. По их мнению, возможность для отца провести первые дни после рождения ребёнка рядом с семьёй станет важным шагом к укреплению родительских ценностей и поддержке молодых семей.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился завершить процесс включения в страховой стаж периодов декретных отпусков, связанных с уходом за пятым и последующими детьми.

