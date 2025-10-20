В ГД предложили дать дополнительный отпуск отцам новорожденных детей

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий введение дополнительного оплачиваемого отпуска сроком на семь дней для отцов новорождённых детей. Документ, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, направлен на поддержку семей в первые дни после рождения ребёнка.
Среди инициаторов проекта — депутаты Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), Нина Останина (КПРФ) и Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по труду и социальной политике. Они предлагают внести поправки в Трудовой кодекс РФ, чтобы закрепить право отца на разовый семидневный отпуск в течение года со дня рождения ребёнка. Отпуск будет предоставляться по заявлению, а его неиспользование не предполагает компенсации.
Авторы инициативы считают, что мера окажет позитивное влияние на институт семьи и социальную стабильность. По их мнению, возможность для отца провести первые дни после рождения ребёнка рядом с семьёй станет важным шагом к укреплению родительских ценностей и поддержке молодых семей.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился завершить процесс включения в страховой стаж периодов декретных отпусков, связанных с уходом за пятым и последующими детьми.