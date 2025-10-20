Ричмонд
До +4 градусов потеплеет в Иркутске днем 20 октября

Осадков в виде мокрого снега не ожидается.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 20 октября 2025 обещает потепление до +2…+4 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в Гидрометцентре, на небе будет облачно, ветер юго-восточный 3−8 м/с. Осадков в виде мокрого снега не ожидается.

Погода в Иркутске 20 октября 2025.

— По области также будет переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный с переменой на юго-восточный и порывами до 5−10 м/с, — уточнили синоптики.

Днем столбик термометра остановится на отметке +1…+6 градусов, а если будет сильная облачность, то похолодает до 0…-5 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 20 октября 2025.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что аллею героев открыли в селе Смоленщина Иркутского района.