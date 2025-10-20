Грузовой Boeing-747 выехал за пределы полосы и упал в воду в Гонконге

Отмечается, что это вторая крупная авария Boeing-747 в истории Гонконга. Предыдущий подобный инцидент произошел в 1993 году, когда самолет China Airlines съехал с полосы в воду во время штормовой посадки в аэропорту Кайтак, в результате чего пострадали 23 человека, передает Telegram-канал Shot.