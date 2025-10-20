Грузовой Boeing-747 выехал за пределы полосы и упал в воду в Гонконге

В международном аэропорту Гонконга грузовой самолет Boeing-747−481 авиакомпании Emirates, следовавший из Дубая, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки и оказался в воде.
По предварительной информации, инцидент произошел после столкновения воздушного судна с автомобилем наземной службы аэропорта.
В результате аварии машина с двумя рабочими также упала в воду. Их судьба неизвестна, ведутся поисковые работы, есть вероятность, что они могли погибнуть. Северная взлетно-посадочная полоса аэропорта временно закрыта, на месте работают экстренные службы.
Отмечается, что это вторая крупная авария Boeing-747 в истории Гонконга. Предыдущий подобный инцидент произошел в 1993 году, когда самолет China Airlines съехал с полосы в воду во время штормовой посадки в аэропорту Кайтак, в результате чего пострадали 23 человека, передает Telegram-канал Shot.
Похожий случай произошел 26 мая, когда при посадке в аэропорту Киренска Иркутской области у самолета Ан-24 сложилась передняя стойка шасси, в результате воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.