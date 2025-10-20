Сообщения о беспилотниках привели к остановке работы аэропорта в Мюнхене

Несмотря на сообщения, власти не смогли подтвердить наличие беспилотников. Позднее аэропорт возобновил работу, и воздушное движение в воскресенье осуществлялось в штатном режиме. Инцидент привел к перенаправлению трех рейсов и отмене одного, однако серьезных последствий или ущерба зафиксировано не было. Федеральная полиция заявила, что в районе аэропорта никаких беспилотников или подозрительных лиц обнаружено не было, передает AP.