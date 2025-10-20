Сообщения о беспилотниках привели к остановке работы аэропорта в Мюнхене

Аэропорт Мюнхена в Германии был временно закрыт в субботу вечером после сообщений о замеченных беспилотниках.
Как передает Associated Press со ссылкой на федеральную полицию, несколько человек, включая сотрудников службы безопасности и самого аэропорта, сообщили о «подозрительных наблюдениях».
Несмотря на сообщения, власти не смогли подтвердить наличие беспилотников. Позднее аэропорт возобновил работу, и воздушное движение в воскресенье осуществлялось в штатном режиме. Инцидент привел к перенаправлению трех рейсов и отмене одного, однако серьезных последствий или ущерба зафиксировано не было. Федеральная полиция заявила, что в районе аэропорта никаких беспилотников или подозрительных лиц обнаружено не было, передает AP.
6 октября около одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Мюнхена установили лазерное устройство после нескольких недавних инцидентов в беспилотниками. Аэропорту Мюнхена 3 октября пришлось временно приостановить полеты — причиной стали беспилотники в воздушном пространстве. Позже в тот же день дроны неизвестного происхождения появились над базой Вооруженных сил Германии Эрдинг, расположенной около города.