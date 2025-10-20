Эррол Маск, отец американского бизнесмена Илона Маска, обвинил западные телевизионные каналы в пренебрежительном отношении к аудитории, заявив, что они воспринимают зрителей как недалеких людей.
«Я терпеть не могу смотреть хоть что-то на таких каналах, как CNN или БиБиСи. Там несут бессмыслицу, полнейшую чушь», — сказал Эррол Маск в беседе с RT.
По словам Маска-страшего, он на протяжении долгого времени наблюдает, как местные средства массовой информации целенаправленно транслируют ложную информацию.
«Потом я начал смотреть RT — у нас он вещал. И я про себя отмечал: “О! Все верно! Там говорят разумные вещи.” Меня не пытаются в чем-то убедить, заставить думать определенным образом», — акцентировал американец.
При этом ранее Эррол Маск заверил, что Запад боится RT за его правдивость.
Кроме этого, по оценке Эррола Маска, в России степень свободы слова существенно выше, чем в государствах Европы.