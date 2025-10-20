Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме изменили график ноябрьских пенсий: когда ждать выплат

Депутат Говырин: пенсии в ноябре выплатят раньше из-за праздников.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре график пенсионных выплат будет изменён из-за праздничных дней, связанных с Днём народного единства. По словам депутата Госдумы Алексея Говырина («Единая Россия»), выплаты, запланированные на начало месяца, будут произведены уже 1 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Он объяснил, что если установленная дата перечисления пенсии попадает на выходной или праздник, средства перечисляют раньше — в последний рабочий день перед длинными выходными. Это касается как выплат через банки, так и тех, кто получает пенсию на дом или через почту.

Говырин отметил, что даты доставки пенсии через почтовые отделения корректируются с учётом режима работы в конкретном регионе, но правило досрочного перечисления остаётся неизменным. Выплаты на банковские счета поступают заранее — не позднее 31 октября. Проверить точную дату зачисления можно через личный кабинет на сайте Социального фонда или в мобильном приложении банка.

По словам депутата, перенос графика выплат происходит ежегодно согласно утверждённому календарю выходных, чтобы пенсии поступали вовремя, независимо от праздничных дней.

Тем временем стало известно, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России вырастут на 6,8%. Такие цифры заложены в проекте бюджета.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше