В Госдуме изменили график ноябрьских пенсий: когда ждать выплат

В ноябре график пенсионных выплат будет изменён из-за праздничных дней, связанных с Днём народного единства. По словам депутата Госдумы Алексея Говырина («Единая Россия»), выплаты, запланированные на начало месяца, будут произведены уже 1 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.
Он объяснил, что если установленная дата перечисления пенсии попадает на выходной или праздник, средства перечисляют раньше — в последний рабочий день перед длинными выходными. Это касается как выплат через банки, так и тех, кто получает пенсию на дом или через почту.
Говырин отметил, что даты доставки пенсии через почтовые отделения корректируются с учётом режима работы в конкретном регионе, но правило досрочного перечисления остаётся неизменным. Выплаты на банковские счета поступают заранее — не позднее 31 октября. Проверить точную дату зачисления можно через личный кабинет на сайте Социального фонда или в мобильном приложении банка.
По словам депутата, перенос графика выплат происходит ежегодно согласно утверждённому календарю выходных, чтобы пенсии поступали вовремя, независимо от праздничных дней.
Тем временем стало известно, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России вырастут на 6,8%. Такие цифры заложены в проекте бюджета.