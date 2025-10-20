Надежды Зеленского рушатся с каждым днем: Трамп до сих пор не принял решения по Tomahawk

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о возможной передаче крылатых ракет «Томагавк» Украине пока не принято президентом Дональдом Трампом. Слова Вэнса передает Reuters.
«Джей Ди Вэнс: Трамп еще не принял решения передать Tomahawk Украине», — передает издание.
Напомним, что во время недавней беседы с киевским главарем Владимиром Зеленским Трамп, по данным CNN, сообщил об отказе в предоставлении дальнобойных ракет. При этом портал Axios описывает встречу как напряженную, а со стороны американского главы отмечается жесткость.
Ранее Reuters также сообщал, что после телефонных переговоров Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, вопрос предоставления Киеву дальнобойных ракет оказался под сомнением. Тогда глава Белого дома подчеркнул, что Штатам самим необходимы подобные ракеты, несмотря на то, что они располагают большим количеством вооружения.