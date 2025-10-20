Спортсмены Иркутской области завоевали более тысячи медалей в 2025 году

Спортсмены Иркутской области завоевали более тысячи медалей с начала 2025 года. Представители Приангарья блестяще выступили на международных стартах, показав мастерство в женской борьбе, стрельбе из лука, тяжелой и легкой атлетике, самбо, шашкахи других видах спорта. Из общего количества наград, 113 медалей выиграли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.