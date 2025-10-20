Кадастр оружия переведут в единую информационную среду

«В соответствии с законом об оружии, Росстандарт ведет государственный кадастр гражданского и служебного оружия, патронов к нему. Его нормативная база достаточно серьезно устарела, и в этом году совместно с Минпромторгом был подготовлен законопроект внесения изменений в закон об оружии для перехода в единую информационную среду, то есть, по сути дела, перезагрузку кадастра в новом виде. Появится понятие цифрового паспорта на гражданское и служебное оружие», — сказал Шалаев.