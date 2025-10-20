Бастрыкин поставил на контроль проверку в школе Надеждинского района

PrimaMedia, 20 октября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки в школе Надеждинского района. Ранее ученики образовательного учреждения попали в жуткую давку в раздевалке во время перемены, сообщил информационный центр СК России.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Приморскому краю Эдуарда Анатольевича Трубчика доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Кроме того, А. И. Бастрыкин поручил Э. А. Трубчику доложить о результатах расследования и судебного рассмотрения уголовного дела», — говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях сообщалось о нарушении прав учеников школы в селе Вольно-Надеждинское. Здание, построенное в 1940-х годах, длительное время находилось в непригодном состоянии в связи с разрушением конструкций. В мае прошлого года в учебном заведении частично обрушилась пристройка, возведенная в 1963 году.
Также один из корпусов школы не соответствует нормативам по ширине помещений и дверных проемов, а расписание занятий в учреждении составлено с нарушениями. Это привело к возникновению в гардеробе сильной давки среди детей и повреждению их личных вещей. Родители неоднократно обращались в различные инстанции, но результатов это не принесло.
Следком по факту обрушения конструкций здания расследовал уголовное дело, которое направлено в суд. Кроме того, организована процессуальная проверка по факту давки в школьной раздевалке.
Напомним, ученики местной школы № 1 Надеждинского района попали в жуткую давку в раздевалке во время перемены. После тревожного инцидента прокуратура Приморского края провела проверку, в ходе которой установила причину происшествия, — халатность школьной администрации.