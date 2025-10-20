Шойгу назвал сибиризацию России движением вперёд

Он напомнил, что ещё в 1930-е годы существовали масштабные планы по строительству гидроэлектростанций и промышленной инфраструктуры на Енисее и Ангаре. Эти проекты предполагали создание энергетической базы для развития металлургии и химической промышленности. Шойгу назвал такие инициативы примером «сибиризации России» — движения вперёд, основанного на развитии и созидании.