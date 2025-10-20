Шойгу назвал сибиризацию России движением вперёд

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу назвал Сибирь территорией с огромным потенциалом для развития промышленности и привлечения молодых специалистов. В интервью ТАСС он подчеркнул, что регион всегда был символом созидания и трудового подвига, а не местом ссылки, как принято считать.
По словам Шойгу, освоение Сибири — это история энтузиастов, строителей и инженеров, оставивших значимый след в развитии страны.
Он напомнил, что ещё в 1930-е годы существовали масштабные планы по строительству гидроэлектростанций и промышленной инфраструктуры на Енисее и Ангаре. Эти проекты предполагали создание энергетической базы для развития металлургии и химической промышленности. Шойгу назвал такие инициативы примером «сибиризации России» — движения вперёд, основанного на развитии и созидании.
По мнению главы РГО, природные богатства региона дают возможность для нового промышленного рывка. Россия занимает лидирующие позиции по запасам никеля, марганца, титана и редкоземельных металлов, однако большая часть ресурсов уходит на экспорт в виде сырья. Шойгу отметил, что необходимо развивать переработку внутри страны и создавать условия для производства готовой продукции.
Ранее Шойгу обсудил концепцию формирования кластера по редкоземельным металлам в Сибири на заседании рабочей группы по сопровождению реализации проектов в сфере глубокой переработки сырья в Сибирском федеральном округе.