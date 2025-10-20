ФИФА может изменить правило офсайда перед чемпионатом мира 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) начала рассмотрение кардинального изменения в трактовке одного из фундаментальных правил игры — офсайда. Согласно информации Cadena SER, новая формулировка предполагает, что игрок будет считаться в офсайде только в том случае, если его тело полностью находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и игрок обороняющейся команды.