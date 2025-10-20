Ричмонд
Трамп: Завершение конфликта на Украине может означать потерю территорий Киевом

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал предположение, что завершение конфликта на Украине может обернуться для Киева территориальными потерями.

По его словам, президент России Владимир Путин «определенно, что-то заберет».

Отвечая на вопрос о готовности России к завершению конфликта без существенных территориальных уступок со стороны Украины, Трамп отметил: «Они же сражались», передает ТАСС.

19 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме призвал его принять условия российского лидера Владимира Путина. В противном случае он пригрозил, что Россия «уничтожит» Украину.

Также американский лидер сказал на встрече с Владимиром Зеленским, что настало время пойти на сделку и закончить конфликт.

Вместе с тем СМИ сообщили, что Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон не будет поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере сейчас». Журналисты также отметили, что встреча лидеров США и Украины прошла «непросто» — во время переговоров глава Белого дома допустил несколько резких высказываний в адрес Зеленского, и в отдельные моменты их беседа была эмоциональной. В результате их встреча прервалась спустя 2,5 часа по инициативе Трампа.

