Пожарные семь часов тушили деревянный барак в Хабаровске

Огнем уничтожены первый подъезд и крыша двухэтажного дома.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске пожарные ликвидировали крупный пожар в деревянном бараке. На тушение ушло около семи часов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Порядка семи часов потребовалось хабаровским пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание в деревянном двухэтажном нежилом доме в переулке Ивановском.

«Полностью выгорели первый подъезд и крыша строения. Общая площадь, поврежденная пламенем, составила около 300 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На месте работали несколько расчетов пожарно-спасательной службы. Причины пожара устанавливаются, специалисты рассматривают все возможные версии.