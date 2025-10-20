Пожарные семь часов тушили деревянный барак в Хабаровске

В Хабаровске пожарные ликвидировали крупный пожар в деревянном бараке. На тушение ушло около семи часов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Порядка семи часов потребовалось хабаровским пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание в деревянном двухэтажном нежилом доме в переулке Ивановском.
«Полностью выгорели первый подъезд и крыша строения. Общая площадь, поврежденная пламенем, составила около 300 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На месте работали несколько расчетов пожарно-спасательной службы. Причины пожара устанавливаются, специалисты рассматривают все возможные версии.