Трамп на встрече с Зеленским обсуждал и гарантии безопасности для России

Президент США Дональд Трамп обсуждал возможные гарантии безопасности как для Украины, так и для России во время переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским 17 октября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом встречи.
