Дети из Приморья учатся в частично разрушенном здании школы

Здание учебного заведения было построено еще в сороковых годах прошлого века и давно находится в аварийном состоянии. В мае прошлого года в школе произошло частичное обрушение одной из пристроек. Также было установлено, что расписание занятий составлено с нарушениями, из-за чего в гардеробе образуется давка, в которой страдают личные вещи учеников. Родители неоднократно жаловались в различные инстанции, но их обращения не привели к решению проблемы.