Дети из Приморья учатся в частично разрушенном здании школы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с школой в селе Вольно-Надеждинское Приморского края, где длительное время нарушаются права детей. Поводом стали публикации в интернете, рассказывающие о тяжелых условиях, в которых учатся школьники. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Здание учебного заведения было построено еще в сороковых годах прошлого века и давно находится в аварийном состоянии. В мае прошлого года в школе произошло частичное обрушение одной из пристроек. Также было установлено, что расписание занятий составлено с нарушениями, из-за чего в гардеробе образуется давка, в которой страдают личные вещи учеников. Родители неоднократно жаловались в различные инстанции, но их обращения не привели к решению проблемы.
Ранее по факту обрушения пристройки следователи уже возбудили уголовное дело, которое было расследовано и направлено в суд. Теперь Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Приморскому краю Эдуарду Трубчику предоставить подробный доклад о результатах этого судебного разбирательства. Также глава ведомства потребовал отчета о ходе еще одной проверки, которая была организована из-за массового скопления детей в тесном школьном гардеробе.
Исполнение этих поручений взято на строгий контроль в центральном аппарате Следственного комитета.