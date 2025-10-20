Россиянам раскрыли детали ноябрьского повышения пенсий

«Важно понимать, что это не общая индексация для всех пенсионеров, а уточнение выплат для тех, у кого изменились условия или подтвердилось право на специальные надбавки. Данная процедура регламентирована российским пенсионным законодательством, в частности, законом “О страховых пенсиях”, — отметил он.