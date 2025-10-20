В Госдуме рассказали, можно ли пойти в отпуск сразу после декрета

«Важный момент: отпуск за текущий год может быть предоставлен в полном объеме авансом, а вот взять отпуск в счет еще не наступившего рабочего года не получится — такой возможности Трудовой кодекс не предусматривает. Так что если 28 дней за текущий год уже отгуляны, прибавить к декрету будет нечего», — добавила депутат.