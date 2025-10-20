В Новосибирске студенты-медики попросили перевести их на дистанционное обучение

Студенты Новосибирского государственного медуниверситета попросили руководство вуза рассмотреть возможность введения дистанционного формата лекций. Свою просьбу в виде петиции они разместили на платформе change.org.
— Современные технологии позволяют эффективно проводить учебный процесс в онлайн-формате без потери качества образования, — указывает автор петиции.
Отмечается, что дистанционные лекции были бы более удобны и продуктивны для многих студентов, особенно при высокой учебной нагрузке и плотном графике практических занятий.
Будущие медики привели и другие аргументы в пользу дистанционных лекций. Среди них: экономия времени и ресурсов, сохранение концентрации и эффективности, гибкость учебного процесса.
Руководство университета пока официально не комментировало петицию студентов.