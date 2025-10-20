Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске студенты-медики попросили перевести их на дистанционное обучение

Они создали петицию, в которой привели аргументы в пользу дистанционных лекций.

Источник: Комсомольская правда

Студенты Новосибирского государственного медуниверситета попросили руководство вуза рассмотреть возможность введения дистанционного формата лекций. Свою просьбу в виде петиции они разместили на платформе change.org.

— Современные технологии позволяют эффективно проводить учебный процесс в онлайн-формате без потери качества образования, — указывает автор петиции.

Отмечается, что дистанционные лекции были бы более удобны и продуктивны для многих студентов, особенно при высокой учебной нагрузке и плотном графике практических занятий.

Будущие медики привели и другие аргументы в пользу дистанционных лекций. Среди них: экономия времени и ресурсов, сохранение концентрации и эффективности, гибкость учебного процесса.

Руководство университета пока официально не комментировало петицию студентов.