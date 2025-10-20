Россиянам назвали способы увеличения пенсии

Переезд в регионы с действующим районным коэффициентом, такие как районы Крайнего Северя и Дальнего Востока, позволяет увеличить пенсию на соответствующий коэффициент на весь период проживания, сообщает ИА DEITA.RU.
Также на размер выплат влияет появление иждивенцев. Если пенсионер берет на попечение несовершеннолетних детей, внуков или других нетрудоспособных родственников, сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличивается на треть за каждого иждивенца, но не более трех человек.
Дополнительное увеличение предусмотрено при достижении 80-летнего возраста — тогда фиксированная выплата автоматически удваивается. Также размер пенсии увеличивается при изменении группы инвалидности на более тяжелую.
Помимо этого, стаж, приобретённый в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, повышает фиксированную выплату на 50%.
Ещё одним способом увеличить пенсию является предоставление документов о ранее неучтенном стаже или заработке, а также продолжение трудовой деятельности, потому что работающим пенсионерам ежегодно перерасчитывают выплаты на основе уплаченных страховых взносов (максимум 3 балла в год).
Пенсионеры, имеющие государственные награды, могут получать специальную доплату при обращении в Социальный фонд России. Некоторые пенсионеры могут выгоднее перейти с пенсии по инвалидности на пенсию по старости или наоборот.
Однако такие переходы не осуществляются автоматически — нужно подать соответствующее заявление для получения сравнительного расчёта, пишет ТАСС.