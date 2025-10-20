Россиянам назвали способы увеличения пенсии

Также на размер выплат влияет появление иждивенцев. Если пенсионер берет на попечение несовершеннолетних детей, внуков или других нетрудоспособных родственников, сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличивается на треть за каждого иждивенца, но не более трех человек.