Врач рассказала, почему при перелетах могут появляться тромбы

Флеболог Смирнова назвала ограничения в воде при полетах фактором риска тромбоза.

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ограничение в питьевой воде, а также употребление соленой, жирной и жареной пищи во время перелетов являются факторами, влияющими на образование тромбов, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

«Долгие перелеты, а это примерно более шести часов, могут негативно влиять на венозную систему. Как правило, в это время мы ограничиваем себя в воде, но при этом употребляем что-то соленое, жирное, сладкое, алкоголь, это делает нашу кровь более вязкой, что является дополнительным фактором в тромбообразовании», — сказала флеболог.

Смирнова подчеркнула, что вынужденное длительное нахождение в одном положении в самолете приводит к застою крови, что является одним из главных факторов риска тромбоза.