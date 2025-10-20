Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Известия»: Всплеск уязвимостей зафиксирован в приложениях для работы с ИИ

В AI-сервисах доля уязвимостей составила 5% за третий квартал 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Доля уязвимостей в AI-сервисах, в веб-приложениях на базе ИИ, достигла 5% в третьем квартале 2025 года, тогда как до этого они не выявлялись. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные центра расследования киберугроз.

Речь идет о таких сервисах, как платформа нейросетей Aibox, поисковик Liner, игровая площадка Telegai, открытый помощник Deepy и конструктор чат-ботов Chaindesk.

«Многие уязвимости в AI-решениях были связаны с типичными клиентскими проблемами, такими как внедрение вредоносного кода в веб-страницу и получение доступа к внутренним объектам приложения при изменении идентификатора», — рассказал аналитик центра Сергей Беляев.

Как предупреждают эксперты, ИИ-модели, имея доступ к данным и инструментам, создают риски утечки личной и корпоративной информации. Основные опасности включают выполнение вредоносных инструкций, зараженные файлы, подмену инструментов и утечку данных через обычные текстовые команды.

Ранее KP.RU писал о новом виде мошенничества с дипфейками.