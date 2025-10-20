«Известия»: Всплеск уязвимостей зафиксирован в приложениях для работы с ИИ

Доля уязвимостей в AI-сервисах, в веб-приложениях на базе ИИ, достигла 5% в третьем квартале 2025 года, тогда как до этого они не выявлялись. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные центра расследования киберугроз.
Речь идет о таких сервисах, как платформа нейросетей Aibox, поисковик Liner, игровая площадка Telegai, открытый помощник Deepy и конструктор чат-ботов Chaindesk.
«Многие уязвимости в AI-решениях были связаны с типичными клиентскими проблемами, такими как внедрение вредоносного кода в веб-страницу и получение доступа к внутренним объектам приложения при изменении идентификатора», — рассказал аналитик центра Сергей Беляев.
Как предупреждают эксперты, ИИ-модели, имея доступ к данным и инструментам, создают риски утечки личной и корпоративной информации. Основные опасности включают выполнение вредоносных инструкций, зараженные файлы, подмену инструментов и утечку данных через обычные текстовые команды.
