Девочку с редкой врождённой патологией спасли врачи Приморья

PrimaMedia, 20 октября. Врачи Краевой детской клинической больницы № 1 во Владивостоке спасли новорождённую девочку с тяжёлой врождённой патологией — диафрагмальной грыжей, сообщили в пресс-службе Минздрава Приморья.
Порок был выявлен только после родов. Во время беременности всё казалось в порядке: обследования проходили спокойно, тревожных сигналов не было. Но сразу после появления на свет стало ясно — ребёнку нужна срочная помощь.
«Я принимала этого ребёнка. У неё была врождённая диафрагмальная грыжа — редкий порок развития, при котором органы брюшной полости смещаются в грудную клетку. Заболевание крайне опасное: обычно таких малышей направляют на операцию в федеральные клиники Москвы или Санкт-Петербурга», — рассказала заведующая краевым неонатальным центром Лилия Оденбах.
Девочку экстренно доставили в больницу на Первую Речку. Там заведующая хирургическим отделением, заведующая неонатальным центром и медсестра-анестезистка провели операцию прямо в палате. Вмешательство прошло успешно.
Отмечается, что малышка уже находится дома в Арсеньеве.
Напомним, во Владивостоке врачи Краевой детской клинической больницы № 1 спасли жизнь 14-дневному новорожденному мальчику с опасным врожденным заболеванием.