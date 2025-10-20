В Иркутской области 48% соискателей рассматривают удаленные вакансии. С начала года количество предложений с таким форматом работы выросло на 9%. Об этом КП-Иркутск стало известно из данных сервиса по поиску работы hh.ru.
— Удаленка стала важным фактором для соискателей. Только 16% сотрудников готовы вернуться к работе в офисе. 23% респондентов предпочитают полностью удаленный формат работы, а 26% склоняются к гибридному графику, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Дистанционная работа в Приангарье становится все более прибыльной. Зарплаты за год увеличились на 34% и достигли в среднем 64 тысячи рублей. Наиболее высокие доходы предлагают работодатели в IT-сфере, аналитике и консалтинге.
