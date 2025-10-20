Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области 48% соискателей рассматривают удаленные вакансии

Только 16% сотрудников готовы вернуться к работе в офисе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 48% соискателей рассматривают удаленные вакансии. С начала года количество предложений с таким форматом работы выросло на 9%. Об этом КП-Иркутск стало известно из данных сервиса по поиску работы hh.ru.

— Удаленка стала важным фактором для соискателей. Только 16% сотрудников готовы вернуться к работе в офисе. 23% респондентов предпочитают полностью удаленный формат работы, а 26% склоняются к гибридному графику, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Дистанционная работа в Приангарье становится все более прибыльной. Зарплаты за год увеличились на 34% и достигли в среднем 64 тысячи рублей. Наиболее высокие доходы предлагают работодатели в IT-сфере, аналитике и консалтинге.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что спортсмены Иркутской области завоевали более тысячи медалей в 2025 году.