«Известия»: жесткая ставка ЦБ сильно замедлила экономический рост в России

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ существенно замедлила темпы экономического роста страны. Такой вывод сделали журналисты из заключения на проект федерального бюджета на 2026−2028 годы Счетной палаты России.
Читать далее.
Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ существенно замедлила темпы экономического роста страны. Такой вывод сделали журналисты из заключения на проект федерального бюджета на 2026−2028 годы Счетной палаты России.
Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ существенно замедлила темпы экономического роста страны. Такой вывод сделали журналисты из заключения на проект федерального бюджета на 2026−2028 годы Счетной палаты России.
Читать далее.