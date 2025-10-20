«СКА-Хабаровск» в домашнем матче разошёлся миром с «Соколом»

В минувшую субботу, 18 октября, в матче 15-го тура Первой лиги ФК «СКА-Хабаровск» на своём поле принял клуб «Сокол» из Саратова. Несмотря на то, что гости приехали на Дальний Восток в статусе аутсайдера сезона, армейцы не использовали шанс заработать три очка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Шансы забить у красно-синих были как в первом, так и во втором таймах, но и выстрел Брагина прошёл далеко мимо ворот, и удар Цыпченко пришёлся в перекладину. Хорошо ещё, что «Сокол» также не использовал свои редкие моменты: взять хотя бы ситуацию, когда бывший игрок хабаровчан Артём Быков мог вывести гостей вперёд. Как итог — голов в этом матче зрители так и не увидели, 0:0.
— Комментарий по игре — знаете эффект пылесоса, когда он штатно засасывает, а в другую дырку вставляешь — распыляет, — сказал после игры главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский. — Мяч не засасывался в ворота соперника, отталкивался. Команда играла, создали три стопроцентных момента, не забили. Не знали, как голы забивать? Как по мячу правильно ударить? Игра складывалась. Да, не забили. Это футбол. Это игра.
В 16-ом туре сезона 2025/26 годов «СКА-Хабаровск» дома примет лидера лиги «Факел», набравшего в 14 играх 30 очков и имеющего игру в запасе: сначала воронежцы на своём поле сыграют с «Ротором». У армейцев 20 очков после 15 игр и болельщики ждут от подопечных Алексея Поддубского боевого настроя и качественной игры с победным итогом. Встреча с «Факелом» назначена на 15 часов 26 октября.