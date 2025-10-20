«СКА-Хабаровск» в домашнем матче разошёлся миром с «Соколом»

Шансы забить у красно-синих были как в первом, так и во втором таймах, но и выстрел Брагина прошёл далеко мимо ворот, и удар Цыпченко пришёлся в перекладину. Хорошо ещё, что «Сокол» также не использовал свои редкие моменты: взять хотя бы ситуацию, когда бывший игрок хабаровчан Артём Быков мог вывести гостей вперёд. Как итог — голов в этом матче зрители так и не увидели, 0:0.