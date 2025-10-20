Гимнастки Хабаровска проверили силы перед Всероссийскими турнирами

20 октября, ИА AmurMedia. Первенство города по художественной гимнастике «Амурский ручеек» (0+) завершилось в Хабаровске. В соревнованиях участвовали спортсменки от 8 лет и старше, сообщает пресс-служба СШ «Олимпия». Для гимнасток этот турнир стал проверкой сил перед всероссийскими соревнованиями, которые через неделю пройдут во Владивостоке и Ульяновске.
«В течение двух дней гимнастки вели борьбу за медали в индивидуальных и групповых упражнениях. По программе кандидатов в мастера спорта и первого спортивного разряда весь пьедестал заняли хозяйки ковра, воспитанницы СШ “Олимпия”. Золото у Ульяны Болдаковой и Стефании Павловой, серебро у Стефании Степановой и Софии Филатовой, бронза — у Ольги Чижковой и Софьи Полухиной», — сообщает пресс-служба.
Среди гимнастов, выступающих по программе третьего взрослого разряда сильнейшей стала София Скрыпникова, в первом юношеском — Алина Анисимова. В групповых упражнениях победы праздновали команды «Триумф» и «Ника». Все — представители СШ «Олимпия».
«Мы готовимся к выезду на Всероссийские соревнования во Владивосток, где будет представлено много гимнасток “Олимпии” и этот турнир стал хорошим трамплином для предстоящего важного старта. А лидер среди перворазрядниц — Стефания Павлова отправится в Ульяновск на турнир “Юные гимнастки России” (0+) и для нее это прекрасная возможность проверить свои силы. Городские соревнования показали, что девочки находятся в отличной спортивной форме. Они стали более уверенными в своих силах, “обкатали” новые программы, которые были составлены летом в соответствии с новыми правилами. В них был сделан акцент на артистизм и композиции смотрятся классно», — рассказала старший тренер СШ «Олимпия» Елена Бовсуновская.
Также стоит отметить, успешное выступление гимнасток «Олимпии» на Всероссийский соревнованиях, которые накануне завершились в Подмосковном Новогорске. В турнире «Юные гимнастки ФСОП “Россия”» Алина Анисимова стала победительницей среди спортсменок 2017 года рождения, и она же завоевала серебряную медаль во Всероссийском турнире «Новогорская осень». Среди гимнасток 2016 года рождения вторую ступень пьедестала разделили Лада Руденко и Елизавета Леонтьева.
Как сообщало ранее, гимнастки хабаровской «Олимпии» стали победителями и призерами сразу двух престижный всероссийских турниров — в Подмосковном Раменском «Жемчужины России» (0+) и в Чите «Точка Восхода» (0+). В обоих соревнованиях участвовало более 800 участниц со всех регионов страны.