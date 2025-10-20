Гимнастки Хабаровска проверили силы перед Всероссийскими турнирами

«Мы готовимся к выезду на Всероссийские соревнования во Владивосток, где будет представлено много гимнасток “Олимпии” и этот турнир стал хорошим трамплином для предстоящего важного старта. А лидер среди перворазрядниц — Стефания Павлова отправится в Ульяновск на турнир “Юные гимнастки России” (0+) и для нее это прекрасная возможность проверить свои силы. Городские соревнования показали, что девочки находятся в отличной спортивной форме. Они стали более уверенными в своих силах, “обкатали” новые программы, которые были составлены летом в соответствии с новыми правилами. В них был сделан акцент на артистизм и композиции смотрятся классно», — рассказала старший тренер СШ «Олимпия» Елена Бовсуновская.