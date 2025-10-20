Перевернутый флаг Казахстана вывесили на главном флагштоке в Атырау

Атыраусцы возмутились, назвав произошедшее неуважением к государственным символам, а снимки с неправильно вывешенным флагом разлетелись в Сети.
По словам очевидцев, флаг в таком положении провисел несколько часов, прежде чем ошибку исправили.
«Это не просто кусок ткани — это символ страны. Такие вещи нельзя оставлять без внимания», — возмутились казахстанцы.
Инцидент прокомментировали в акимате города Атырау.
«17 октября при поднятии флага сотрудники подрядной организации допустили техническую ошибку — флаг был вывешен обратной стороной. Нарушение оперативно выявили, и флаг установили в соответствии с требованиями», — заявили в ведомстве.
В акимате также сообщили, что по факту выявленного правонарушения сотрудник подрядной организации привлечен к административной ответственности по статье 458 КоАП («Нарушение правил использования Государственных символов Республики Казахстан»).
«Согласно этой статье, за нарушение правил использования государственных символов предусмотрен штраф в размере 50 месячных расчетных показателей — 184 600 тенге (для физических лиц). Именно такое наказание было применено к сотруднику подрядной организации», — подчеркнули в ведомстве.