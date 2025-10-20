Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перевернутый флаг Казахстана вывесили на главном флагштоке в Атырау

Государственный флаг на главном флагштоке Атырауской области оказался размещен с нарушением — его перевернули. Был наказан сотрудник подрядной организации, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

Атыраусцы возмутились, назвав произошедшее неуважением к государственным символам, а снимки с неправильно вывешенным флагом разлетелись в Сети.

По словам очевидцев, флаг в таком положении провисел несколько часов, прежде чем ошибку исправили.

«Это не просто кусок ткани — это символ страны. Такие вещи нельзя оставлять без внимания», — возмутились казахстанцы.

Инцидент прокомментировали в акимате города Атырау.

«17 октября при поднятии флага сотрудники подрядной организации допустили техническую ошибку — флаг был вывешен обратной стороной. Нарушение оперативно выявили, и флаг установили в соответствии с требованиями», — заявили в ведомстве.

В акимате также сообщили, что по факту выявленного правонарушения сотрудник подрядной организации привлечен к административной ответственности по статье 458 КоАП («Нарушение правил использования Государственных символов Республики Казахстан»).

«Согласно этой статье, за нарушение правил использования государственных символов предусмотрен штраф в размере 50 месячных расчетных показателей — 184 600 тенге (для физических лиц). Именно такое наказание было применено к сотруднику подрядной организации», — подчеркнули в ведомстве.